176-й день боев: главное

Сегодня был атакован Харьков. Местные власти сообщили о том, что удары пришлись на два общежития, в которых жили пенсионеры и люди с нарушениями слуха, а также на административное здание. Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, число погибших в результате ударов по Харькову достигло 17 человек, ранения получили 42 человека. По его словам, среди жертв обстрела — 13-летний подросток. Кроме того, о гибели своей матери в результате ударов сообщила украинская легкоатлетка Екатерина Табашник.

Минобороны России назвало это фейком. «Российские ВКС нанесли удар не по общежитию, как об этом заявляют украинские СМИ, а по ДК Железнодорожник. ДК использовался боевиками и иностранными наемниками в качестве пункта дислокации и хранения боеприпасов. Уничтожено 90 националистов», — объяснили в Минобороны.

Минобороны России обвинило Украину в обстреле Запорожской АЭС в период посещения Гутерришем Львова. В районе Запорожья, рассказали в Минобороны, ВСУ готовят посты радиационного наблюдения и тренировки нескольких подразделений. Удары будут наносить из Никополя.



Обострение ситуации на Запорожской АЭС идет около двух недель. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции, в МАГАТЭ говорят о возможной катастрофе в любой момент. ООН призывает вывести со станции всех военных, но Москва считает, что так станция будет не защищена.

«Сибирь.Реалии»* рассказали, что в Томской области начали набирать добровольцев в батальон «Тоян». Людей начали набирать через встречи на госпредприятия. Подписанный контракт, обещают военные, З Принесет желающим больше миллиона рублей, а служба будет только в тылу, но со всеми льготами.

Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая»**, рассказала о том, что вербовка на «спецоперацию» началась в СИЗО.



«Ну что. Начали вербовать в СИЗО. Не осуждённых — подозреваемых и обвиняемых. Уголовные дела при этом приостанавливают. Тут вернулся уже один контуженный — и тут же под белы рученьки. И статья-то полевая — ч.3 ст 158(тайное хищение денежных средств с банковского счета). Пока есть подробности по Подмосковью: СИЗО «Серпухов», «Коломна» и т.д. Но я думаю, везде началось», — сообщила Романова.

Разведка Британии сообщила, что сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню. При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк. Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования этой брони, которая проявлялась еще в Первой чеченской войне 1994 года.



Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит либо к плохой подгонке взрывных элементов, либо к ее полному отсутствию. Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям катапультирования башни, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины.

Во время боев выявлены свидетельства многочисленных неудач российских командиров в обеспечении соблюдения боевой дисциплины на низком уровне, таких как использование динамической защиты. Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российское военное руководство, вероятно, все больше теряет уверенность в безопасности Крыма. Вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова на посту командующего базирующимся в Крыму Черноморским флотом, но российское информационное пространство явно стремилось сохранить высокий уровень секретности его назначения из-за заявленной угрозы «террористической опасности» в Севастополе.



Удары по российским военным объектам в Крыму планируют представить как террористические акты, чтобы сместить информационный нарратив с нарушений Россией международного права. Но подобна классификаци ошибочна. Но, веротно, и дальше партизанские атаки будут списывать на террористов и экстремистов.

При этом аналитики считают, что нападения на российские военные объекты вполне подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения были совершены исламистскими экстремистами.

«Медуза»*** со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает, что власти РФ не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Дело в том, что в Кремле были уверены, что к сентябрю российские войска возьмут под контроль Донецкую область, однако в настоящее время армия РФ контролирует лишь 60,25% региона. Это осложняет подготовку так называемого «референдума», который Кремль планировал провести в единый день голосования 11 сентября.

Теперь в администрации президента рассматривают вариант «присоединения» к территории РФ лишь 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут занять оставшуюся часть региона, то ее «присоединят к России по умолчанию», отметили в издании.

Во Львове прошли трехсторонние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. По данным турецкого портала Haberturk, встреча длилась около 40 минут.

Стороны обсудили зерновой вопрос и ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, речь шла о возможности усовершенствования зерновой инициативы, а также о мерах по предотвращению «масштабной кражи Россией зерна на временно оккупированной территории Украины». Зеленский также отметил, что особое внимание в рамках обсуждения было уделено «теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС».

По итогам переговоров Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий, сообщает турецкий телеканал Haber. Меморандум предполагает создание «Целевой группы по восстановлению Украины», которая будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объекты водоснабжения и электроснабжения, больниц и школ

*«Сибирь.Реалии», **«Русь сидящую» и ***«Медузу» власти России считают «иностранными агентами»