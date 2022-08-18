176-й день боев: главное

- Сегодня был атакован Харьков. Местные власти сообщили о том, что удары пришлись на два общежития, в которых жили пенсионеры и люди с нарушениями слуха, а также на административное здание. Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, число погибших в результате ударов по Харькову достигло 17 человек, ранения получили 42 человека. По его словам, среди жертв обстрела — 13-летний подросток. Кроме того, о гибели своей матери в результате ударов сообщила украинская легкоатлетка Екатерина Табашник.
Минобороны России назвало это фейком. «Российские ВКС нанесли удар не по общежитию, как об этом заявляют украинские СМИ, а по ДК Железнодорожник. ДК использовался боевиками и иностранными наемниками в качестве пункта дислокации и хранения боеприпасов. Уничтожено 90 националистов», — объяснили в Минобороны.
- Минобороны России обвинило Украину в обстреле Запорожской АЭС в период посещения Гутерришем Львова. В районе Запорожья, рассказали в Минобороны, ВСУ готовят посты радиационного наблюдения и тренировки нескольких подразделений. Удары будут наносить из Никополя.
Обострение ситуации на Запорожской АЭС идет около двух недель. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции, в МАГАТЭ говорят о возможной катастрофе в любой момент. ООН призывает вывести со станции всех военных, но Москва считает, что так станция будет не защищена.
- «Сибирь.Реалии»* рассказали, что в Томской области начали набирать добровольцев в батальон «Тоян». Людей начали набирать через встречи на госпредприятия. Подписанный контракт, обещают военные, З Принесет желающим больше миллиона рублей, а служба будет только в тылу, но со всеми льготами.
- Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая»**, рассказала о том, что вербовка на «спецоперацию» началась в СИЗО.
«Ну что. Начали вербовать в СИЗО. Не осуждённых — подозреваемых и обвиняемых. Уголовные дела при этом приостанавливают. Тут вернулся уже один контуженный — и тут же под белы рученьки. И статья-то полевая — ч.3 ст 158(тайное хищение денежных средств с банковского счета). Пока есть подробности по Подмосковью: СИЗО «Серпухов», «Коломна» и т.д. Но я думаю, везде началось», — сообщила Романова.
- Разведка Британии сообщила, что сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню. При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк. Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования этой брони, которая проявлялась еще в Первой чеченской войне 1994 года.
Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит либо к плохой подгонке взрывных элементов, либо к ее полному отсутствию. Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям катапультирования башни, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины.
Во время боев выявлены свидетельства многочисленных неудач российских командиров в обеспечении соблюдения боевой дисциплины на низком уровне, таких как использование динамической защиты. Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российское военное руководство, вероятно, все больше теряет уверенность в безопасности Крыма. Вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова на посту командующего базирующимся в Крыму Черноморским флотом, но российское информационное пространство явно стремилось сохранить высокий уровень секретности его назначения из-за заявленной угрозы «террористической опасности» в Севастополе.
Удары по российским военным объектам в Крыму планируют представить как террористические акты, чтобы сместить информационный нарратив с нарушений Россией международного права. Но подобна классификаци ошибочна. Но, веротно, и дальше партизанские атаки будут списывать на террористов и экстремистов.
При этом аналитики считают, что нападения на российские военные объекты вполне подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения были совершены исламистскими экстремистами.
- «Медуза»*** со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает, что власти РФ не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Дело в том, что в Кремле были уверены, что к сентябрю российские войска возьмут под контроль Донецкую область, однако в настоящее время армия РФ контролирует лишь 60,25% региона. Это осложняет подготовку так называемого «референдума», который Кремль планировал провести в единый день голосования 11 сентября.
Теперь в администрации президента рассматривают вариант «присоединения» к территории РФ лишь 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут занять оставшуюся часть региона, то ее «присоединят к России по умолчанию», отметили в издании.
- Во Львове прошли трехсторонние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. По данным турецкого портала Haberturk, встреча длилась около 40 минут.
Стороны обсудили зерновой вопрос и ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, речь шла о возможности усовершенствования зерновой инициативы, а также о мерах по предотвращению «масштабной кражи Россией зерна на временно оккупированной территории Украины». Зеленский также отметил, что особое внимание в рамках обсуждения было уделено «теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС».
По итогам переговоров Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий, сообщает турецкий телеканал Haber. Меморандум предполагает создание «Целевой группы по восстановлению Украины», которая будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объекты водоснабжения и электроснабжения, больниц и школ
*«Сибирь.Реалии», **«Русь сидящую» и ***«Медузу» власти России считают «иностранными агентами»