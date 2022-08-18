Киев и Анкара подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры в городах Украины

Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш. Меморандум предполагает создание «Целевой группы по восстановлению Украины», которая будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объекты водоснабжения и электроснабжения, больниц и школ.

Соглашение было подписано в рамках встречи делегаций Украины и Турции во Львове, которая прошла при участии генсека ООН Антониу Гутерриша. Напомним, Зеленский и Эрдоган встретились лично впервые после 24 февраля. Ранее украинский лидер в своем Telegram-канале отметил, что Киев и Анкара по линии двустороннего сотрудничества коснулись вопросов оборонного взаимодействия. Визит Эрдогана украинский лидер назвал «весомым месседжем поддержки со стороны такой мощной страны», а также выразил надежду на укрепление контактов.