МВД Латвии предложило запретить повторную выдачу ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года

Министерство внутренних дел (МВД) Латвии выступило с предложением запретить повторную выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроект предполагает запрет на выдачу повторных ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года. Несмотря на это, ведомство предложило расширить список исключений для продления документа. Они коснутся людей, которые на протяжении длительного времени пребывают в Латвии, тех, кто находится в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства, а также имеющих тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии.

При этом подчеркивается, что для того чтобы продлить ВНЖ более чем на год, россиянам и белорусам необходимо подтвердить владение латышским языком на уровне A2. Также ВНЖ может быть продлен не более чем на год, если пребывание в Латвии связано с занятостью в рамках правовых актов ЕС, а также участием в научном проекте или учебой.

Кроме того, продлить ВНЖ смогут граждан России и Беларуси, обучающиеся в латвийских университетах. Такая возможность будет и у научных сотрудников, которые планируют продолжать свою деятельность на территории страны.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

