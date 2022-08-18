Зеленский оценил переговоры с Гутерришем и Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале оценил результаты встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. По словам украинского лидера, на повестке дня стояли зерновой вопрос и «ядерный шантаж России».

Зеленский отметил, что обсудил с Гутерришем и Эрдоганом продолжение координации по зерновому вопросу. Речь, в частности, шла о возможности усовершенствования зерновой инициативы, а также о мерах по предотвращению «масштабной кражи Россией зерна на временно оккупированной территории Украины».

Зеленский также отметил, что особое внимание в рамках обсуждения было уделено «теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС».

«Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Турция и Украина по линии двустороннего сотрудничества коснулись вопросов оборонного взаимодействия. Визит Эрдогана украинский лидер назвал «весомым месседжем поддержки со стороны такой мощной страны», а также выразил надежду на укрепление контактов.

По данным турецкого портала Haberturk, трехстороння встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове длилась 40 минут.

Зеленский и Эрдоган встретились лично впервые после 24 февраля. С Владимиром Путиным турецкий лидер встречался за последние месяцы дважды. Администрация планирует обсудить «все аспекты» двусторонних отношений между Анкарой и Киевом. В свою очередь, Антониу Гутерриш планирует посетить после Львова черноморский порт Одесса и координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле. После встречи ожидается совместная пресс-конференция.



Перед встречей Зеленского и Эрдогана в Харькове произошла массированная атака: погибли мирные жители, разрушены гражданские объекты. Минобороны России подтвердило удары по Харькову. По версии министерства, «высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, уничтожено более 90 боевиков».