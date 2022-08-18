Суд в Екатеринбурге признал законными штрафы «Вечерним ведомостям» за «дисредитацию» ВС РФ

Свердловский областной суд признал законным решение Кировского суда Екатеринбурга о назначении штрафов в 150 и 200 тысяч рублей газете «Вечерние ведомости». Об этом само издание сообщает в своем Telegram-канале.

«Вечерние ведомости» 3 июня получили штраф в 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Еще один штраф в размере 200 тысяч рублей был назначен изданию по той же статье 29 июня.

Поводом для первого протокола послужила заметка в Telegram о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации была фотография с частично заблюренными антивоенными стикерами с латинской буквой Z, которые могли быть причиной задержания активиста.

Второй протокол издание получило из-за публикаций в Telegram-канале с 24 февраля по 8 марта. Адвокат Георгий Краснов сообщал, что издание обвиняют в том, что журналисты занимаются обыкновенной журналистской деятельностью.

«В публикациях была информация, что в конце февраля–начале марта было много людей на улицах города, которые скандировали пацифистские лозунги. В том числе уличные художники делали арт-инсталляции на ту же самую пацифистскую тему», — сказал Краснов.

По мнению полиции, СМИ обязаны цензурировать слова и изображения граждан, когда освещают эти действия. На вопрос, чем, собственно, это регулируется, она ответить не смогла. После этого штраф в размере 100 тысяч рублей выписали редактору издания Владиславу Постникову.

15 августа жители Екатеринбурга встали у парка 50-летия ВЛКСМ с пикетами в поддержку политзаключенных и в защиту свободы слова. Акция, в частности, прошла в поддержку «Вечерних ведомостей».

