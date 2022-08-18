В Петербурге прекратили дело о «дискредитации» ВС РФ в отношении участников «Мирного сопротивления»

Суд в Петербурге прекратил административные дела в отношении четырех активистов движения «Мирное сопротивление». Им вменяли статью о «дискредитации» российской армии.

О прекращении административного производства в отношении участников «Мирного сопротивления» сообщается в Telegram-канале в поддержку одной из активисток Ольги Смирновой. В настоящее время она содержится под стражей по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Помимо Смирновой, по административному делу о «дискредитации» ВС РФ проходили также активисты Асан Мумджи, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева. Поводом послужили их выходы на одиночные антивоенные пикеты. В начале мая полиция провела у них обыски.

Напомним, Ольгу Смирнову обвиняют в публикации в соцсети «ВКонтакте» видеозаписей, которые опровергают официальные заявления Минобороны РФ. 7 мая активистку заключили под стражу.