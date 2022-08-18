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#Новости

В Петербурге прекратили дело о «дискредитации» ВС РФ в отношении участников «Мирного сопротивления»

18.08.2022

После начала боевых действий в Украине активисты выходили на одиночные антивоенные пикеты

Суд в Петербурге прекратил административные дела в отношении четырех активистов движения «Мирное сопротивление». Им вменяли статью о «дискредитации» российской армии.

О прекращении административного производства в отношении участников «Мирного сопротивления» сообщается в Telegram-канале в поддержку одной из активисток Ольги Смирновой. В настоящее время она содержится под стражей по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Помимо Смирновой, по административному делу о «дискредитации» ВС РФ проходили также активисты Асан Мумджи, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева. Поводом послужили их выходы на одиночные антивоенные пикеты. В начале мая полиция провела у них обыски.

Напомним, Ольгу Смирнову обвиняют в публикации в соцсети «ВКонтакте» видеозаписей, которые опровергают официальные заявления Минобороны РФ. 7 мая  активистку заключили под стражу. 

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