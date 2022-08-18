Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в межгосударственный розыск

Депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову объявили в межгосударственный розыск по СНГ. Об этом сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов, пишет «Коммерсант».

Феофанов подчеркнул, что вопрос о переквалификации уголовного дела в отношении Хельги Пирогой в настоящее время не рассматривается. По его словам, СК назначил экспертизу, по результатам которой «будет дана точная квалификация ее действиям».

Напомним, 4 августа стало известно, что Хельгу Пирогову объявили в розыск по уголовному делу о распространении «фейков» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стал ее комментарий в соцсетях к публикации «Медиазоны»* о похоронах погибших в Украине добровольцах. Донос на Пирогову написал коллега-депутат, после глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении нее уголовное дело.

На следующий день в розыск также были объявлены активисты новосибирского отделения «Весны» Владимир Аржанов и Екатерина Александрова, которые работали помощниками депутата Хельги Пироговой. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) из-за того, что те якобы «путем обмана» получили от горсовета Новосибирска, где они официально работали, свою собственную зарплату. Общая сумма составила всего 33 тысячи рублей.

Пирогова покинула Россию вскоре после того, как ей стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нее. В настоящее время она находится в Тбилиси. Она должна была быть на допросе в региональном СК 25 июля.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».