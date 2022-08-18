Зеленский и Эрдоган встретились во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает государственный телеканал TRT, национальные лидеры намерены обсудить перспективы урегулирования «украинского кризиса».

По данным CNN Türk, Зеленский и Эрдоган встретились во дворце Потоцких — памятнике архитектуры, расположенном в центре города. Турецкий лидер на встрече с Зеленским и затем на трехсторонних переговорах с участием генсека ООН Антониу Гутерришем планирует выступить с предложением возобновить стамбульский процесс, который может стать основой для переговоров между РФ и Украиной. Кроме того, стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС и выполнение зернового соглашения.

Зеленский и Эрдоган встретились лично впервые после 24 февраля. С Владимиром Путиным турецкий лидер встречался за последние месяцы дважды. Администрация планирует обсудить «все аспекты» двусторонних отношений между Анкарой и Киевом. В свою очередь, Антониу Гутерриш планирует посетить после Львова черноморский порт Одесса и координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле. После встречи ожидается совместная пресс-конференция.



Перед встречей Зеленского и Эрдогана в Харькове произошла массированная атака: погибли мирные жители, разрушены гражданские объекты. Минобороны России подтвердило удары по Харькову. По версии министерства, «высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, уничтожено более 90 боевиков».