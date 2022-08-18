В АТОР подсчитали срок оформления финской шенгенской визы

Срок оформления финской шенгенской визы может вырасти до 4-5 месяцев, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает «Интерфакс». Ранее министр иностранных дел республики Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия может сократить число выдаваемых туристических виз в десять раз.

«По оценкам экспертов, после введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. <…> Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца. Доступного времени записи в визовом центре Финляндии сейчас нет», — отметили в пресс-службе организации.

В АТОР подсчитали, что при вступлении в силу новой визовой политики в отношении России, Финляндия будет открывать в среднем 100 слотов в день для обращающихся за туристической визой — это в 10 раз меньше, чем на данный момент.

«Сейчас визовые центры Финляндии действуют более чем в 20 городах РФ. Соответственно, еще 400 слотов будет доступно для тех, кто обращается за визой по другим причинам (работа, учеба, гуманитарные цели и др.)», — подсчитали в ассоциации.

Это приведет к тому, что с начала сентября процесс получения финской визы может затянуться на 4-5 месяцев. При этом неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства — многократную или однократную.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки. Кроме того, министерство определит квоты времени на подачу заявлений: 20% будет отведено туристам, 80% — людям, которые намерены получить визу по причинам, не связанных с туризмом.

Так, правительство Финляндии утвердило предложение, выдвинутое Министерством иностранных дел республики. Согласно ему, число выдаваемых туристических виз для россиян сократится в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем.