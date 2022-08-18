Politico: ЕС снижает объемы военной помощи Украине

Лидеры стран Евросоюза в июле впервые с начала боевых действий в Украине не дали Киеву новых обещаний по предоставлению военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Как следует из свежих данных по поставкам оружия, в июле от военных обязательств по поддержке Украины воздержались Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша. Эта информация подкрепляется многочисленными высказываниями украинских военных, чиновников и политиков, которые сообщают о том, что Европа сбавляет темпы в предоставлении военной помощи Киеву.

Глава институтской группы Кристоф Требеш отметил, что военная помощь со стороны европейских держав стала ослабевать еще в конце апреля. При этом глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс ранее в беседе с Politico заявлял, что Франции и Германии необходимо усилить поддержку Украине, для того чтобы «война закончилась как можно скорее».

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что спад в предоставлении военной помощи Украине наблюдается и со стороны США. По данным издания, около двух десятков крупных американских отставных военных, дипломатов, а также представителей экспертного сообщества призвали Джо Байдена предоставить Киеву все необходимые средства для победы над Россией. Однако администрация президента США не спешит из-за страха провоцировать прямой военный конфликт между Россией и странами НАТО.

