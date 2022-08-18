МЧС на фоне жары прогнозирует пятый класс пожарной опасности в Подмосковье

В Московской области в ближайшие три дня прогнозируется чрезвычайная опасность пожара самого высокого, пятого класса из-за возможного возгорания торфяников и лесов. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

«По прогнозам центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС по Подмосковью в период аномальной жары усилит патрулирование и профилактику мероприятий в местах массового отдыха. Кроме того, жителям области порекомендовали не бросать горящие спички и окурки, не разводить костры в лесах и на торфяниках, а также не жечь мусор.

В средней полосе России уже бушуют лесные пожары — стихия охватила Рязанскую область, которая на северо-западе граничит с Подмосковьем. Рослесхоз уже обвинил рязанских чиновников в сокрытии масштаба лесных пожаров, дым от которых заволок не только Рязань, но и Москву. Как в пресс-службе ведомства сообщили агентству «РИА Новости», сокрытие информации не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для тушения огня.

Лесные пожары в Рязанской области распространились на площади в 181 гектар. Информация об очагах возгорания появилась накануне, 17 августа. Врио губернатора по Рязанской области Павел Малков предупредил, что осадков в ближайшее время не ожидается, при этом ветер продолжает разгонять огонь в направлении Москвы и Рязани.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город направил в Рязанскую область дополнительную технику для борьбы с пожарами. В частности, регион получил поливомоечные машины, два вертолета и пожарно-спасательный комплекс «Водолей», который способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 км. Градоначальник отметил, что новые очаги возгорания были также обнаружены во Владимирской области. Туда тоже направлено 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.