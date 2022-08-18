71% убитых во время пандемии женщин погибли от домашнего насилия

Число убитых в результате домашнего насилия женщин выросло на 5% во время пандемии коронавируса. Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных объединений, который провел анализ с помощью специальной программы «Алгоритм Света».

Как следует из результатов исследования, в период с 2011 по 2019 год 65,8% убитых женщин погибли в результате домашнего насилия. Исходя из опубликованных приговоров по статьям, подразумевающим убийство, за это время 12 209 из 18 547 женщин погибли от рук партнера или родственника.

Применив «Алгоритм Света» к новым приговорам, Консорциум женских неправительственных объединений выяснил, что за два года пандемии коронавируса доля убитых женщин в ситуации домашнего и партнерского насилия выросла в России с 66% до 71%. Так, в 2020 году этот показатель вырос до 70,9%, а в 2021 — до 71,7%.

«Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия», — считают авторы исследования.



