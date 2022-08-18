В апреле–июне Россию покинули почти 5 млн человек

Число россиян, покинувших Россию в апреле-июне 2022 года, составило 4,99 млн человек — это на 28% больше, чем в первом квартале текущего года, и на 21% больше, чем в том же квартале 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

По данным ведомства, среди россиян резко сократилось число поездок в страны, признанные правительством РФ «недружественными». В частности, в период с апреля по июнь 2022 года в США смогли попасть лишь 39 граждан РФ — это примерно в 900 раз меньше, чем во втором квартале 2021 года, когда в Штаты отправились 36,7 тысяч человек.

Кроме того, в указанный период резко сократилось число поездок в Евросоюз — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно уменьшилось на 36% и составило лишь 437 тысяч. Как отмечают в РБК, это может быть в том числе связано с закрытием прямого авиасообщения между Россией и странами Европы.

При этом число поездок в Литву, Финляндию и Эстонию, напротив, в годовом выражении увеличилось. Так, количество выездов в Литву выросло на 14,7% (до 66 тысяч), в Финляндию — на 41,7% (до 145 тысяч), а в Эстонию — в 3,6 раза (до 172 тысяч). При этом около 80% поездок в Финляндию и Эстонию в период с апреля по июнь 2022 года были осуществлены не в туристических целях — визы были оформлены как частные.



Выросло также число россиян, уехавших в Казахстан, Армению и Грузию. Так, Казахстан во втором квартале 2022 года посетили в 2,9 раз (до 568 тысяч) больше граждан РФ, чем в аналогичный период прошлого года, Армению — в 1,5 раза (до 180 тысяч), а Грузию — в 5,7 раз (до 163 тысяч). Кроме того, в 3 раза выросло число россиян, которые выезжали в Турцию — их число достигло 1,03 млн человек.

Между тем, по данным ФСБ, во втором квартале 2022 года в Россию прибыли 507 тысяч граждан ДНР и ЛНР (соответственно, 214 тысяч и 293 тысяч). За тот же период граждане России совершили 412 тысяч поездок в эти республики. Всего во втором квартале в Россию прибыло 3,59 млн иностранных граждан — это значит, что на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

