NYT рассказала, как работают украинские партизаны

Газета The New York Times опубликовала интервью с украинским партизаном с кодовым именем «Сварог». Он участвовал в атаке на пророссийские власти.

По его словам, он тренировался в организованных волонтерами боевых центрах еще до начала боев в Украине. Именно здесь ВСУ набирали диверсантов, которых учили партизанской работе.

Партизаны работают на занятых Россией территориях. Они расклеивают листовки, рисуют граффити, совершают психологические атаки.

С начала боев в Украине ему показали расположение склада с оружием в Мелитополе — там он взял автоматы, пистолеты, взрывчатку и гранатомет. С помощью взрывчатки его отряд взорвал две машины, в которых пострадали полицейские и помощник пророссийского главы Запорожья Евгения Балицкого Олег Шостак.

Полицейские и чиновники на занятых российской армией территориях — цели партизан. Учителям, которых также считают коллаборантами, не угрожают, но могут запугивать и присылать листовки.