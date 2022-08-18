ЦИК: журналисты не имеют права обжаловать отказы в аккредитации

В мае 2022 года журналисты Владимир Егоров* и Полина Костылева** аккредитовались для работы на выборах, пишет «7*7». Но ЦИК признал документы недействительными. Егоров и Костылева пытались обжаловать решение в суде, но ЦИК посчитал, что у них нет права на обжалование решений.

ИА «Закон» рассказало, что по мнению избиркома, у них нет права на обжалование решений, согласно п.10 закона №75 об обжаловании решений и действий избирательной комиссии. Такое обоснование он представил в Тверской суд. Но журналистов среди тех, кто не может оспаривать решение органа — нет.

*Владимира Егорова и **Полину Костылеву Минюст России считает «иностранными агентами».