Эрдоган предложит Зеленскому провести встречу с Путиным

«Коммерсант» сообщил, что сегодня во Львове президент Турции Реджеп Эрдоган предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Они могли бы создать «дорожную карту» по началу мирного процесса.

О таких планах Эрдогана сообщили турецкие СМИ. При этом журналисты не отрицают, что устойчивого мира может и не быть, но необходимо достижение устойчивого прекращения огня, хотя бы временного. Однако это будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану. Турция также может предложить посредничество при обмене пленными.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предполагает, что ООН и Турция могут попытаться убедить Зеленского сдать часть южных территорий страны, отказаться от контроля Киева над ними и решить конфликт дипломатическим путем.

О встрече Зеленского и Путина говорили не раз, но в Кремле отрицали возможность таких переговоров. Сейчас переговоры фактически остановлены.