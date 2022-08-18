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#Новости

МИД ЕС:

18.08.2022

Возможное изменение шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз россиянам обсудят 31 августа, сообщил «Коммерсант»

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