Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост. В этот раз он призвал европейцев бороться со своими правительствами, потому что с Россией лучше, а «голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов».

Он обвинил в русофобии Польшу, страны Балтии, Финляндию. Они «соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения». Однако, по данным Медведева и неустановленных соцопросов, больше половины жителей ЕС совсем не хотят рвать контакты с Россией, а хотят полноценных отношений с РФ как раньше.

Он также считает, что до 90% не поддерживают Украину в боевых действиях, а до двух третей не хотят поддерживать антироссийские санкции.

«Тем более, что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет. Причём весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далёкую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», — объяснил Медведев.

Он подчеркнул, что Россия хочет мирного сотрудничества, торговли и сотрудничества, и ни от кого не закрываются.

«Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая «демократия» — для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов. Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — высказался Медведев.