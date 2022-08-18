Соратники Алексе Навального* помогли оплатить больше 10 млн рублей штрафов

Соратники политика Алексея Навального* сообщили, что помогли выплатить больше 10 млн рублей штрафов. С 24 февраля к ним обратилось 720 человек, которым присудили больше 13,7 млн рублей. Большую часть из этого оплатили — почти 10,3 млн рублей.

«Некоторым европейским политикам кажется, что граждане России не хотят бороться с Путиным и молчаливо поддерживают войну. Но мы отлично знаем, что это не так. Потому что продолжаем помогать с оплатой штрафов тем, кто открыто выступил против власти», — рассказали сторонники политика.

*Алексея Навального власти России внесли в список террористов и экстремистов