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#Новости

Соратники Алексе Навального* помогли оплатить больше 10 млн рублей штрафов

18.08.2022

К ним обратились 720 человек, не поддерживающих «спецоперацию» и Путина

Соратники политика Алексея Навального* сообщили, что помогли выплатить больше 10 млн рублей штрафов. С 24 февраля к ним обратилось 720 человек, которым присудили больше 13,7 млн рублей. Большую часть из этого оплатили — почти 10,3 млн рублей. 

«Некоторым европейским политикам кажется, что граждане России не хотят бороться с Путиным и молчаливо поддерживают войну. Но мы отлично знаем, что это не так. Потому что продолжаем помогать с оплатой штрафов тем, кто открыто выступил против власти», — рассказали сторонники политика. 


*Алексея Навального власти России внесли в список террористов и экстремистов

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