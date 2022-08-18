Посольство России в США просит выдать визу Лаврову

В эфире канала «Россия-1» посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство обратилось в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой выдать визу министру иностранных дел Сергею Лаврову. Он планировал участвовать в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Антонов сказал, что посольство требует Белый дом и Госдепартамент выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и его делегации.

77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 13 по 27 сентября. Лавров попал под персональные санкции США и ЕС в феврале из-за начала российской «спецоперации» в Украине.