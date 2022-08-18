Минобороны России обвинило Украину в новой провокации на Запорожской АЭС

Минобороны России обвинило Украину в обстреле Запорожской АЭС в период посещения Львова. После Россию обвиняют в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

В районе Запорожья, рассказали в Минобороны, ВСУ готовят посты радиационного наблюдения и тренировки нескольких подразделений. Удары будут наносить из Никополя.

Обострение ситуации на Запорожской АЭС идет около двух недель. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции, в МАГАТЭ говорит о возможной катастрофе в любое время. В ООН призвали вывести со станции всех военных, но Москва считает, что там станция будет не защищена.