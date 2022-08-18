НАТО готово увеличить миротворческий контингент в Косово

Reuters сообщает, что НАТО готовы в случае эскалации конфликта с Сербией увеличить миротворческие силы в Косово. Об этом сообщил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе.

Сейчас силы Альянса составляют около 4000 человек в Косово.

«При необходимости мы перебросим силы, развернем их там, где это необходимо, и увеличим свое присутствие. Мы уже увеличили свое присутствие на севере. Мы готовы сделать больше», — сказал Столтенберг.

В августе между Сербией и Косово обострился конфликт. Сербов на севере Косово планировали обязать использовать автомобильные номерные знаки, выданные в Приштине. Но под давлением США и ЕС эти меры решили отложить.