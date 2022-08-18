Сегодня генсекретарь ООН, президенты Турции и Украины проведут переговоры во Львове

Reuters пишет, что сегодня должна состояться встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Эрдоганом Стороны планировали встретиться во Львове: вчера туда прибыл Гутерриш. Сегодня в Харькове произошла массированная атака: погибли мирные жители, разрушены гражданские объекты.

Участники встречи планировали обсудить вопросы экспорта зерна, ситуацию на Запорожской АЭС. После встречи ожидается совместная пресс-конференция.

При этом Зеленский и Эрдоган встретятся лично впервые после 24 февраля. Хот турецкий лидер дважды встречался с Владимиром Путиным за последние месяцы. Администрация планирует обсудить «все аспекты» двусторонних отношений между Анкарой и Киевом.

Антониу Гутерриш планирует посетить после Львова черноморский порт Одесса и координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле.

«Коммерсант» уточнил, что на повестке будет также снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление переговорного процесса по Украине. Эрдоган предлагает использовать все механизмы для полномасштабного украинского урегулирования.