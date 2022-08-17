Суд во Всеволожске оштрафовал журналистку SOTA Арефьеву по статье о «дискредитации» ВС РФ

Всеволожский городской суд Ленинградской области оштрафовал на 30 тысяч рублей журналистку SOTA и редактора канала «ПЬЯТNIЦА» Викторию Арефьеву по административному делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «ПЬЯТNIЦА».

Арефьеву задержали накануне прямо на месте ее второй работы в одном из петербургских салонов красоты. Поводом послужила ее публикация об антивоенной акции во Всеволожске 7 августа. Тогда в Пугаревском карьере анонимные активисты установили 35 деревянных крестов с QR-кодами, которые вели на публикацию о похоронах погибших в Украине российских солдат.

«Видимо, полицейские не смогли найти активистов, потому что кресты установили в карьере. Там нет камер. Активисты, наверное, смогли пронести кресты так, что их не заметили. Поскольку я единственная журналистка, которая туда поехала, решили всё повесить на меня… Хотя я только снимала», — рассказала Арефьева «Бумаге».



Вскоре после задержания на Арефьеву составили административный протокол о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП). Журналистка отметила, что согласно протоколу сама акция полицейских не заинтересовала, проблему они увидели в том, что в публикации её называют «антивоенной».

В России с 24 февраля возбудили не менее 85 уголовных дел по статье о распространении «фейков» о российской армии (207.3 УК РФ). Такие данные в своем Telegram-канале привел руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



