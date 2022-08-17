175-й день боев: главное

- Три человека получили ранения в результате обстрелов в Одесской области, сообщил представитель военной администрации Сергей Братчук. По его словам, две российские ракеты ударили по базе отдыха и близлежащим зданиям. В результате обстрела произошел пожар, который охватил более 600 квадратных метров. Издание «Русская весна», аффилированное с российскими властями, утверждает, что удар был нанесен «по базе боевиков ВСУ». Минобороны РФ не комментировало произошедшее.
- О ночном обстреле также сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, обстрелу подверглось здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы. В момент удара в здании находился только охранник, он не пострадал. Ударной волной повреждены дома напротив учебного заведения.
- Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы. Чиновник утверждает, что Никополь атаковали за ночь трижды, всего было зарегистрировано восемь выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод, обошлось без потерь среди гражданского населения. При этом по Червоногригоровской общине было выпущено 40 снарядов из «Градов», а по Криворожскому району стреляли из «Ураганов». Пострадавших нет.
- Мэр занятого российскими войсками Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве около здания военной комендатуры. «Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов», — написал он. Накануне он сообщал о взрывах в районе городской подстанции. После этого, как утверждалось, в Мелитополе было прервано вещание российского телевидения.
- The Washington Post выпустило расследование о начале российского вторжения в Украину. В публикации отмечается, что прошлой осенью президент США Джо Байден провел несколько встреч с руководителями разведки, военного командования и дипломатами о планах РФ начать боевые действия в Украине. По данным издания, российские войска планировали окружить Киев в течение 3-4 дней после начала СВО, а также рассчитывали в кратчайшие сроки захватить большую часть страны. Зеленский признал, что не развернул кампанию по предупреждению населения о российском вторжении, поскольку это посеяло бы хаос среди мирного населения. «Если бы мы посеяли хаос среди людей перед вторжением — русские бы нас сожрали», — отметил он.
- Власти Украины сообщили о новом обмене телами погибших военных. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны, Киев вернул тела 19 солдат, о том, сколько тел было передано России, не сообщается. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. Российская сторона об обмене ничего не сообщала.
- Военные из самопровозглашенной Луганской народной республики записали видеообращение, в котором сообщили об отказе воевать за независимость Донбасса. На ролик обратил внимание канал «Можем объяснить». Солдаты утверждают, что их гонят на территорию ДНР «угрозами, шантажом, запугиванием и обманом». Информацию о том, что власти ЛНР в принудительном порядке отправляют мужчин на фронт, в беседе с «МО» подтвердила одна их жительниц Луганска. Она сообщила, что «сотрудники военкоматов ходят по улицам и буквально силой забирают молодых людей, хотя те не хотят воевать».
- За взрывами в Крыму, в том числе на военной авиабазе в Новофедоровке, стоит Украина. Об этом говорится в докладе украинского правительства, распространенном внутри страны и предоставленном CNN украинским чиновником, попросившем об анонимности. Как следует из документа, серия взрывов на военном аэродроме Саки в крымской Новофедоровке является серьезной, но разовой потерей для российской военной инфраструктуры. В документе также говорится о «систематическом военном потенциале» Украины в нанесении ударов по полуострову и последующих атаках.
- Украинская сторона официально не подтверждала причастность к последним взрывам в Крыму, в Минобороны России назвали их диверсией. Но в ночь на 17 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и занятых российскими войсками территорий не приближаться к военным объектам. Вчера в интервью The Guardian советник президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет контрнаступление, направленное на создание «хаоса внутри российских сил», нанося удары по линиям снабжения и вглубь оккупированных территорий.
- «Верстка» сообщает, что супруга одного из российских заключенных смогла помешать ЧВК «Вагнер» завербовать ее мужа на участие в боевых действиях в Украине, а также добилась проверки УФСИН. По данным издания, жена осужденного начала выяснять, насколько законны действия рекрутеров. Адвокат посоветовал ей написать «веерную» жалобу в администрацию президента, территориальный орган УФСИН, региональную прокуратуру, Общественную наблюдательную комиссию, аппарат Уполномоченного по правам человека, а также в Совет по правам человека при президенте. Россиянка также направила запрос в колонию с просьбой подтвердить местонахождение своего супруга и отправила ему личное письмо. После этого «Вагнер» прекратил вербовку, а УФСИН организовал проверку.
- «Ґрати» рассказал, что 16 августа Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело о военном преступлении Дениса Куликовского по кличке «Палыч». Следствие считает его комендантом пыточной тюрьмы ДНР «Изоляция». Из 22 потерпевших, отмечают журналисты, трое просили предоставить журналистам и общественности доступ к суду. Один из них просил суд вести закрытый процесс — он не хотел рассказывать о пытках публично. Остальные доверили решение суду. Самого Куликовского поместили в СИЗО еще в ноябре 2021 года. Его обвиняют в создании террористической организации и незаконного вооруженного формирования, торговле людьми, жестоком обращении с пленными.
- Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российское военное командование решило переместить свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры в Крыму, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа). По данным разведки, были переброшены не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Во время перелета у одного из самолетов МиГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования, утверждают в ведомстве.
- Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что взрывы в поселке Майское нанесли значительный ущерб ресурсам российской армии, а также нарушили ее логистику. Через железнодорожный узел в Джанкое в Запорожскую область доставлялись войска и оборудование. После взрывов российским властям пришлось приостановить пассажирское сообщение из России в Крым. В ISW отметили, что если Украина действительно нанесла удар по логистическим объектам в Крыму, то ее действия не нарушают обязательств Киева в отношении использования предоставленного Западом оружия только в пределах Украины, поскольку полуостров по-прежнему считается украинской территорией.
- Британская разведка сообщает, что в Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины. В военном ведомстве Великобритании отметили, что не обладают информацией о причинах этих инцидентов и масштабах ущерба, нанесенного ВС РФ, однако российское командование, вероятнее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для российских военных.