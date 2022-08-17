175-й день боев: главное

В Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях были обстрелы

WP выпустил расследование о начале российского вторжения в Украину

Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных

Военные из ЛНР отказываются воевать за независимость Донбасса

За взрывами в Крыму стоит Украина, сообщает CNN

Супруга заключенного помешала ЧВК «Вагнер» завербовать его на участие в СВО



Украинская разведка сообщает, что Россия после взрывов в Крыму перемещает военную авиатехнику



ISW: взрывы в Крыму нанесли значительной ущерб ВС РФ



Британская разведка: российское командование обеспокоено ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму

