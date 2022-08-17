Разработчик видеоигр Nexters продал российский бизнес за 500 рублей

Разработчик видеоигр Nexters продал свой бизнес в России. Как сообщает «Коммерсантъ», сумма сделки составила 500 рублей.

Компанию Nexters учредили российские предприниматели Андрей Фадеев и Борис Герцовский, сам бизнес был зарегистрирован на Кипре. Как следует из документов, предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров Nexters «в рамках стратегии по снижению рисков принял решение продать 100% акций в уставных капиталах дочерних компаний». Сумма сделки в общей сложности составила всего 500 рублей.

Так, студия Nexters Studio была продана за 200 рублей, а студии Nexters Online и Lightmap — за 100 рублей. 70% долей в уставном капитале Gamepositive также были проданы за 100 рублей. После решения покинуть российский рынок компания потерпела убытки в 9,9 млн долларов.



Ранее стало известно, что бизнес OBI в России продали за 600 рублей. Об этом новый совладелец ритейлера Йозеф Лиокумович сообщил в интервью Forbes. По его словам, сказать о том, что этот бизнес продали за бесценок, нельзя. Дело в том, что в него сейчас нужно много вкладывать и наводить порядок, отметил он.