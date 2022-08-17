CNN: за тремя эпизодами взрывов в Крыму стоит Украина

За взрывами в Крыму, в том числе на военной авиабазе в Новофедоровке, стоит Украина. Об этом говорится в докладе украинского правительства, распространенном внутри страны и предоставленном CNN украинским чиновником, попросившем об анонимности.

Как следует из доклада, серия взрывов на военном аэродроме Саки в крымской Новофедоровке является серьезной, но разовой потерей для российской военной инфраструктуры. В документе также говорится о «систематическом военном потенциале» Украины в нанесении ударов по полуострову и последующих атаках.

Первая серия взрывов прогремела в Крыму 9 августа — удар пришелся на военный аэродром Саки в поселке Новофедоровка. В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом возможность обстрела в российском военном ведомстве исключили. В результате инцидента один человек погиб, еще 14 человек пострадали. Позднее компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки последствий прогремевших взрывов. В CNN сообщали, что уничтоженными оказались как минимум семь единиц авиационной техники. «Русская служба Би-би-си», The New York Times и американский Институт изучения войны (ISW) считают, что взрывы повредили не менее восьми самолетов.

Утром во вторник 16 августа в Крыму загорелся склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой в Крыму. По версии Минобороны, инцидент стал следствием диверсии на складе боеприпасов в селе Майское. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что за взрывом на военном складе в Крыму стоит элитное подразделение ВСУ. В результате происшествия пострадали как минимум два человека, повреждены гражданские объекты, а также железная дорога. Жителей Азовского и Майского эвакуировали в Кондратьево, Табачное и Победное.



Вскоре после этого в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма местные жители увидели клубы дыма над авиабазой. Перед этим, по словам очевидцев, было несколько взрывов. Военные и силовики проверяют несколько версий произошедшего. Предположительно, это могла быть атака с беспилотника. Власти пока не комментируют ситуацию.