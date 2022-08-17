Медицинская бригада из Рязани отправилась в занятую российскими войсками Новую Каховку

Врачи из Рязани отправились в занятую российскими войсками Херсонскую область для оказания помощи местным жителям. Об этом сообщается в Telegram-канале пророссийского «департамента здравоохранения» региона.

Как следует из сообщения, медицинская бригада из двух хирургов, травматолога, врача-лаборанта, акушера-гинеколога и кардиолога отправилась из Рязани в Новокаховскую центральную городскую больницу. Ранее город «взял шефство» над Каховским районом Херсонской области.

В «департаменте здравоохранения» напомнили, что 10 августа Минздрав РФ организовал месячную командировку российских медиков в занятый российскими войсками Херсон. 13 августа в село Чонгар Генического района также прибыла бригада врачей из Адыгеи.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области медиков приглашают в командировки в ДНР и ЛНР. Сроки командировки — месяц. Но в области, добавили журналисты, и так дефицит медицинских кадров. О командировках на Донбасс сообщили два источника в сфере здравоохранения, соответствующее письмо есть и от властей области.

В командировки звали также учителей для работы в Запорожье и Херсоне. Педагогам обещали работу в августе-сентябре с оплатой по 7 тысяч рублей в сутки, оплатой проживания и переезда. Основную работу обещали сохранить.















