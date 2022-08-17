Тувинки облачились в красное и выстроились у обелиска «Центр Азии» в центре Кызыла

В Туве около 80 женщин в красных платьях вышли в центр города. Журналистка Надежда Антуфьева в своих соцсетях сообщила, что акция прошла в знак солидарности с женщинами в Украине, однако представитель проекта «Шествие в красных платьях» эту информацию в разговоре с «Сибирь. Медиа» опроверг.

«Женщины Тувы пошили алые платья в знак мира во всём мире и своей роли в нём. 14 августа — на 172-й день специальной военной операции — они собрались и выстроились в алом в центре Кызыла у обелиска «Центр Азии», проявив солидарность с сёстрами истекающей кровью Украины», — утверждала журналистка.

Однако организаторы акции поспешили опровергнуть эту информацию. «Не было никакой акции, это праздник был республиканский. Это шествие в честь семьи и красоты», — рассказали «Сибирь. Медиа» представители проекта «Шествие в красных платьях».

«Акция в красном» ежегодно проходит в разных городах России и не имеет отношения к политике. Женщины облачаются в красное, чтобы выразить свою уверенность, привлекательность и оригинальность, следует из заявления группы проекта. Организатором выступает маркетолог из Красноярска Элеонора Шипулина.