ФБР допросило еще двух экс-сотрудников администрации Трампа по делу о секретных документах

ФБР допросило двух бывших сотрудников экс-президента США Дональда Трампа в рамках расследования дела о хранении секретных документов — советника Пэта Чиполлоне и его заместителя Патрика Филбина. Об этом сообщает The New York Times.

Когда именно у агентов ФБР состоялся разговор с Чиполлоне, неизвестно, отметили в газете. Притом его заместитель Патрик Филбин был опрошен еще весной. По данным издания, в общей сложности уже восемь человек, работавших в администрации Трампа, были допрошены ФБР после начала расследования дела о хранении секретных документов в поместье бывшего президента США.

Расследование того, что Трамп не вернул некоторые государственные документы, началось после обращения Национального архива. Бывший архивариус Дэвид Ферриеро ранее говорил, что Трамп не вернул правительству 15 ящиков в январе 2022 года. Но позже в архивах обнаружили, что некоторые из предметов были «помечены как секретная информация национальной безопасности». По мнению юристов, расследование может привести к тому, что в 2024 году Дональд Трамп не сможет баллотироваться в президенты.