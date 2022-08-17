Минфин РФ ответил на намерение западных стран признать «конфликтными» российские алмазы

Министерство финансов РФ прокомментировало намерение США, Канады и Евросоюза признать российские алмазы «конфликтными». В ведомстве заявили, что данное решение показывают низкий уровень их информированности.

«Любые попытки признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса (межгосударственной конференции при поддержке ООН и ВТО, целью которой является исключение «конфликтных алмазов» из каналов международной торговли. — NT) показывают низкий уровень информированности», — говорится в заявления Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов. В министерстве добавили, что за последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов, которые не направлялись на развитие региона, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, которые проживают в ЕС и США.

«Россия намерена продолжить обсуждение определения «конфликтных алмазов». Считаем, что успех этой работы возможен исключительно на деполитизированной основе при полном соблюдении правил КП», — добавили в ведомстве.



Ранее газета The New York Times сообщила, что США предлагают ввести запрет на покупку российских «кровавых» алмазов. Сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджиати еще в мае выступил с соответствующим предложением. Ранее США, ЕС и Великобритания ввели запрет на ввоз российского золота.

ВВС пишет, что ЕС, Канада и Украина также призвали запретить покупку «кровавых» российских алмазов. Но на заседании Кимберлийского процесса на рассмотрение этого вопроса наложили вето Россия, Беларусь и Китай.

При этом, как писал Forbes, 11 марта Минфин США ввел запрет на покупку всех видов алмазов, кроме технических. В эту категорию попали и бриллианты. Под санкции попала в мае и самая крупная в России алмазодобывающая компания «Алроса».