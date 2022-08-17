Супруга заключенного помешала ЧВК «Вагнер» завербовать его на участие в СВО

«Верстка» сообщает, что супруга одного из российских заключенных смогла помешать ЧВК «Вагнер» завербовать ее мужа на участие в боевых действиях в Украине, а также добилась проверки УФСИН.

«Верстка» не назвала колонию, в которой отбывает свой срок осужденный, однако отметила, что «рекрутинговая» кампания «вагнеровцев» распространилась еще на три региона: Республику Татарстан, а также Тверскую и Саратовскую области. Таким образом, число регионов, в которых успели побывать рекрутеры частной военной компании, выросло до 21. В одной из них им пришлось столкнуться с проблемой.

По данным издания, жена осужденного начала выяснять, насколько законны действия рекрутеров. Адвокат посоветовал ей написать «веерную» жалобу с помощью услуги официального документооборота через «Почту России» сразу в шесть инстанций: администрацию президента, территориальный орган УФСИН, региональную прокуратуру, Общественную наблюдательную комиссию, аппарат Уполномоченного по правам человека, а также в Совет по правам человека при президенте. Россиянка также направила запрос в колонию с просьбой подтвердить местонахождение своего супруга и отправила ему личное письмо.

Официальных ответов на свои запросы она не получила, но несмотря на этой ей удалось добиться подвижек. Муж ответил на ее письмо, ЧВК «Вагнер» прекратила вербовку, а УФСИН организовал проверку. Кроме того, те заключенные, которые согласились участвовать в СВО, благодаря действиям женщины передумали.

По данным «Верстки», практически во всех исправительных колониях, в которых побывали «вагнеровцы», вербовка проходила успешно — на участие в СВО соглашались около 20 % всех осужденных. Они прошли проверку на полиграфе, сдали отпечатки пальцев, предоставили контакты родственников и ждут отправки на фронт. Помимо прочего, они написали ходатайства о помиловании.



