У семи казанских журналистов прошли обыски

В Казани проходят массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода»*. Как стало известно «ОВД-Инфо»*, полиция пришла как минимум к семи работникам СМИ.

Обыски проходят у журналистов «Idel.Реалии»* Искандера Ясавеева и Марины Юдкевич, у сотрудницы портала «Татполит», работающей в «Азатлык Радиосы», а также еще у четырех журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода»* в качестве фрилансеров. По данным «ОВД-Инфо»*, одна их них также работает с изданием «Новая газета. Европа».

В частности, после обыска социолога и колумниста Искандера Ясавеева увезли на допрос в Следственный комитет. У членов его семьи забрали мобильные телефоны. В феврале, после начала боевых действий в Украине, Ясавеева арестовали на пять суток за антивоенный пикет.

По данным провластного портала «Татаринформ», поводом для обысков послужило новое уголовное дело об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти. Издание утверждает, что полиция нашла у журналистов наличные доллары, банковские карты и антивоенную символику. В публикации также упоминаются антивоенные посты работников СМИ — их могут проверять по статье о распространении «фейков» о ВС РФ.

Вчера столичная полиция также провела обыск у журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского. После этого его забрали на допрос. В частности, следователи интересовались его возможной связью с анонимным Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ». Впоследствии выяснилось, что Сперанский проходит свидетелем по уголовному делу о клевете и вымогательстве. Сам журналист связывает обыски со своей профессиональной деятельностью.

*«Радио Свобода», «ОВД-Инфо» и «Idel.Реалии» Минюст РФ считает «иностранными агентами»