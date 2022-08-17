Школы Бурятии потратят 42 млн рублей на покупку флагов и флагштоков

Идея с утренним подъемом российского флага а школах принадлежит министру просвещения Сергею Кравцову, позже новшество поддержал президент России Владимир Путин. Так у детей планируют развивать патриотизм. Во время утренней церемонии поднятия флага будут включать гимн России.

Бурятские школы, скорее всего, будут поднимать флаг в понедельник, а в пятницу торжественно спускать. Руководители пока не везде нашли места для флагштоков, а в некоторых учебных заведениях хотят устанавливать сразу по два: отдельно для флага Бурятии.

При этом в сумму 42 млн включили ещё и протокольный флаг, флагштоки уличный и настольный, а также большой и малый герб страны. Комплекты получат 474 образовательные организации региона. «Комплект патриота» стоит 89 тысяч рублей.



