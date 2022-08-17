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#Новости

Пропагандисты угрожают вторжением в страны Балтии

17.08.2022

Такую угрозу высказал Соловьёв: по его мнению это могло быть стать ответом на визовые ограничения
Telegram-канал «Можем объяснить» обратил внимание на эфир Владимира Соловьёва. Он рассказал о том, что в ответ на визовые ограничения может стать вторжение в страны Балтии. И не такое «вежливое» как в Украине, добавил пропагандист: с «чужими будет иначе».
«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, — угрожает Соловьев. — Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель — готовы гореть от ударов наших ракет?»
Он также добавил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, а если понадобится, то и стратегическое. Он отчего-то уверен, что за страны Балтии вступится только Польша.
Авторы канала отмечают, что, по всей видимости, так Соловьёв развивает июльское высказывание Владимира Путина, что в Украине ещё ничего не начинали всерьез.


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