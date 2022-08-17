Пропагандисты угрожают вторжением в страны Балтии

«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, — угрожает Соловьев. — Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель — готовы гореть от ударов наших ракет?»

Он также добавил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, а если понадобится, то и стратегическое. Он отчего-то уверен, что за страны Балтии вступится только Польша.

Авторы канала отмечают, что, по всей видимости, так Соловьёв развивает июльское высказывание Владимира Путина, что в Украине ещё ничего не начинали всерьез.



