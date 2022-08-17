Турция начала военную операцию в Сирии

Агентство «Анадолу» рассказало о том, что с начала турецкой операции в Сирии нейтрализованы четыре террориста. Российское Минобороны пишет , что войска РФ продолжат поддерживать сирийскую армию и инициатива сейчас у них.

По замыслу турецкой стороны на севере Сирии террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции. Её — операцию — назвали «Источник мира». Турецкое Минобороны подчёркивает, что попытки террористов нарушить мир и безопасность мирного населения в Сирии будут решительно пресекаться и впредь.

Российское Минобороны сообщает, что Россия помогла сирийской армии овладеть инициативой и стабилизировать обстановку в стране. Так оценил помощь армии России министр обороны САР Махмуд Аббас на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на 10 Московской конференции международной безопасности. Аббас добавил, что есть определённые угрозы, и чтобы ликвидировать их, Сирия готова взаимодействовать с Россией



