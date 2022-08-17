Илья Яшин* рассказал о заключении в «Бутырке»

В капотненском СИЗО-7 была «красная зона». Здесь – так называемая «чёрная».

«В её корпусах действуют свои порядки. В СИЗО-7 после отбоя жизнь замирает. Один из моих сокамерников отправился в карцер за то, что встал ночью с кровати и заварил себе чай. В Бутырке же с наступлением темноты жизнь только начинается. Между хатами бегают «дороги»: верёвочная система коммуникации, соединяющая окна камер. Обмен информацией происходит моментально. Старшие по корпусам дают указания и «вводят в курс»; заключённые вносят записи в домовую книгу, фиксируя перемещение людей по тюрьме; арестанты находят знакомых, обмениваются «малявами», конфетами, сигаретами, узнают новости. «Дороги» работают как социальная сеть», - рассказал политик.

он также рассказал,что за сигареты – местную валюту – здесь модно получить хорошую подушку, хорошие продукты, матрас.

При этом СИЗО переполнено: на 20 коек 30 арестантов в больших камерах. Но перед приходом прокурора часть заключённых перевели в другие СИЗО.

«Прокуратура решила навести порядок и начала проверять Бутырку, в связи с жалобами на условия содержания. Накануне визита прокуроров несколько сот заключённых оперативно раскидали по другим московским изоляторам. Как только проверка закончилась - всех вернули обратно», - рассказал Яшин*.

Но помимо всего в прочего в Бутырке много животных – котов. За ними следят дежурные.

«Представьте моё удивление, когда, проснувшись утром, я обнаружил в ногах мурлыкающий комок. Он потянулся, попросил почесать его за ухом и направился к столу, интересуясь, что там у нас сегодня на завтрак. Всюду жизнь», - заключил оппозиционер.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».





Политик Илья Яшин* рассказал о том, как его «встретила» Бутырская тюрьма. Условия здесь хуже: в предыдущем СИЗО могли отправить а карцер за то, что встал с кровати ночью. Здесь же после отбоя жизнь начинается.