Совет законодателей России поддержал запрет пропаганды чайлдфри

РИА Новости сообщило, что на заседании 16 августа Совет законодателей России решил поддержать предложение башкирских депутатов о запрете «пропаганды идеологии чайлдфри». Пока обсуждается запрет на распространение таких идей среди детей. Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что «проект закона прошел необходимые согласования, мы надеемся на его скорейшее принятие». Так называемую «идеологию чайлдфри» внесут в реестр запрещенной для распространения среди детей информации. Парламентарий не забыл пояснить, что идея добровольного отказа от рождения детей «пришла с Запада». Ее суть, по мнению Толкачева, это не осознанный выбор между рождением и нерождением детей, а «сведение смысла существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей». Хотя он добавил, что взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей.

По информации «Парламентской газеты», за «пропаганду чайлдфри» введут штрафы. Этот закон войдет в пакет инициатив по ужесточению наказаний за пропаганду «нетрадиционных ценностей» вплоть до уголовной ответственности. Инициативу могут принять до конца 2022 года. Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина добавила, что «помимо запрета на распространение информации о чуждой нам антисемейной идеологии надо вводить ответственность за отказ от пропаганды традиционной семьи».

Депутат Виталий Милонов сообщил на прошлой неделе, что осенью Госдума рассмотрит и закон о запрете абортов по ОМС, писало URA.RU.