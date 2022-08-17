«Верстка»: в Ростовской области в прямом эфире убили байкера за поддержку Украины

«Верстка» рассказывает об убийстве 49-летнего байкера Виктора Галдобина. Жителям села Большая Мартыновка не понравилось, что он поддерживает Украину. Убийство в прямом эфире транслировали в соцсетях. Через пару дней запись исчезла.

Убийство произошло 20 июня в селе Большая Мартыновка. По мнению силовиков, причиной стал «конфликт», подозреваемого задержали, отправили в СИЗО. Но они не уточнили — какой именно конфликт. Журналисты «Верстки» получили видео, где байкера избивают и обвиняют в поддержке Украины.

В селе знали, что Виктор Галдобин не поддерживает действующую власть и Владимира Путина. Он сам этого никогда не скрывал. Он читал сайт «Радио Свобода»* и слушал «Эхо Москвы», а также смотрел YouTube-каналы Александра Невзорова* и Виктора Шендеровича*.

«Витёк ненавидел Путина, — вспоминает его лучший друг. — Говорил: «Этот бл****ий уродский путинизм всюду просочился». Он много помогал брошеным собакам и говорил, что даже они страдают из-за «путинизма». Мне казалось, что это уже как-то нездорово».

Родственники и коллеги не поддерживали взгляды Галдобина, который часто спорил о политике и жестко выражался о том, что в Россию «пришел фашизм», а «главный носитель этого путинского фашизма — «беспросветная озлобленная пьянь».

«Спецоперацию» он тоже не поддержал, в отличие от своих товарищей по мотоклубу. Но он все равно поехал на слет байкеров в село. После слета, как выяснил его друг, Галдобина избили местные жители в клубе. Он же получил потом видеоролик с трансляцией убийства друга.

На ней отчётливо слышно, как нападающий кричит: «Слава еб***я! На те, на те, сволочь! Украина, да? Украина нравится? Украина те нравится? Пи**р, б***ь! На те, Украина! На!»

За кадром — голоса нескольких человек. Один из них, женский, подбадривает: «Муж, убей его, на**й, убей!»

По данным «Верстки», это не единственное в России нападение из-за политических взглядов. В апреле избили человека в Брянской области, в мае — в Москве, в июле — в Омске.

*«Радио Свобода», Александра Невзорова и Виктора Шендеровича власти России считают «иностранными агентами».Фото: «Верстка»