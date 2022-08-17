NYT: США хотят запретить экспорт «кровавых» российских алмазов

Газета The New York Times сообщила, что США предлагают ввести запрет на покупку российских «кровавых» алмазов. Ранее США, ЕС и Великобритания ввели запрет на ввоз российского золота. Ограничить покупку алмазов призывали также в ЕС, Канаде и Украине.

NYT пишет, что сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджиати еще в мае выступил с предложением запретить покупку российских алмазов. Об этом он написал Кимберлийскому процессу — организации, которая борется с распространением алмазов из зон конфликта: на эти средства могут финансировать войны.

ВВС пишет, что ЕС, Канада и Украина также призвали запретить покупку «кровавых» российских алмазов. Но на заседании Кимберлийского процесса на рассмотрение этого вопроса наложили вето Россия, Беларусь и Китай.

При этом, как писал Forbes, 11 марта Минфин США ввел запрет на покупку всех видов алмазов, кроме технических. В эту категорию попали и бриллианты. Под санкции попала в мае и самая крупная в России алмазодобывающая компания «Алроса».