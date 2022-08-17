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#Новости

NYT: США хотят запретить экспорт «кровавых» российских алмазов

17.08.2022

При этом санкции против крупнейшей в России алмазодобывающей компании «Алроса» ввели еще в мае

Газета The New York Times сообщила, что США предлагают ввести запрет на покупку российских «кровавых» алмазов. Ранее США, ЕС и Великобритания ввели запрет на ввоз российского золота. Ограничить покупку алмазов призывали также в ЕС, Канаде и Украине.

NYT пишет, что сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджиати еще в мае выступил с предложением запретить покупку российских алмазов. Об этом он написал Кимберлийскому процессу —  организации, которая борется  с распространением алмазов из зон конфликта: на эти средства могут финансировать войны.

ВВС пишет, что ЕС, Канада и Украина также призвали запретить покупку «кровавых» российских алмазов. Но на заседании Кимберлийского процесса на рассмотрение этого вопроса наложили вето Россия, Беларусь и Китай.

При этом, как писал Forbes, 11 марта Минфин США ввел запрет на покупку всех видов алмазов, кроме технических. В эту категорию попали  и бриллианты. Под санкции попала в мае и самая крупная в России алмазодобывающая компания «Алроса».

В июне запрет на покупку российского золота ввели США, а страны ЕС и Великобритания ввели такие санкции в июле, писали «Ведомости».

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