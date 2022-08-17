Отказавшийся от участия в «спецоперации» контрактник из Бурятии вернулся домой

Илья Каминский, 20-летний контрактник из Бурятии, который одним из первых отказался от участия в «спецоперации», вернулся в Улан-Удэ. Он провел несколько недель в СИЗО города Красный луч в ЛНР.

«Люди Байкала» сообщили, что Илья Каминский один из первых российских военнослужащих открыто говорил, что не хочет участвовать в боях в Украине. Он писал рапорты на отпуск, но его не давало командование.

После он и несколько его сослуживцев подали рапорты об отказе от боевых действий. Их также не подписали, военнослужащим пригрозили СИЗО. Открытые обращения публиковали его жена и мать, он сам дал несколько интервью, но после командование отправило его в СИЗО в Красный Луч в ЛНР. Это, говорят родственники, произошло в том числе после огласки случая Каминского: якобы рапорт об отпуске был подписан накануне.

Военнослужащий планирует уволиться из армии и в Украину больше не поедет. Сейчас он отказывается общаться с журналистами.

Бурятия лидирует среди регионов по числу подтвержденных погибших военнослужащих в Украине. По данным фонда «Свободная Бурятия», военнослужащих, так или иначе связанных с этим регионом, к 11 августа перевалило за 300 человек.





Фото: «Люди Байкала»