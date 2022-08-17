Reuters: все меньше стран готовы открыто осудить Россию

Reuters проанализировал усилия ООН изолировать Россию из-за начала боев в Украине. По мнению некоторых экспертов, такие действия ослабели после почти шести месяцев кровопролития, а Россия успешно заводит новых союзников. А если не союзников, то тех, кто боится осуждать Москву.

По данным агентства, в российской миссии ООН на День России собрались послы ООН из Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Несмотря на почти четыре, на тот момент, месяца боев в Украине. В тот вечер постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поблагодарил гостей за «поддержку и принципиальную позицию против так называемого антироссийского крестового похода». В российской миссии ООН в Женеве говорили, что изолировать Россию невозможно, «поскольку она является мировой державой». А в июне состоялось тайное голосование в Женеве для определения лучшего «национального костюма» на приеме. Победила российская дипломатка, которой вручили коробку шоколадных конфет. Делегация Украины вышла из зала.

Подобные инциденты свидетельствует о том, что ООН не удалось сплотить большинство стран в поддержке Украины и осуждении действий России. Трудности признают и сами западные дипломаты: у ООН нет рычагов и инструментов, чтобы закончить конфликт, некоторые страны разочаровываются в организации и считают, что бои в Украине отвлекают внимание мирового сообщества от остальных проблем.

«Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию», — сказал Ричард Гоуэн, директор ООН в независимой Международной кризисной группе.

Среди дипломатов растет число тех, кто уклонялся от некоторых шагов ООН. Часть отказывается открыто выступать против Москвы. Например, как рассказал один из дипломатов, в июне Европейский союз обдумывал назначение эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Но пока эту идею отложили из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве, состоящего из 47 человек, может выступить против этого.

«Страны спрашивают: действительно ли так мудро быть среди тех, кто победил Россию?» — сказал Олаф Винцек, директор женевского отделения немецкого фонда Конрада Аденауэра.

Аналитики также отмечают, что Россия имеет право вето в Совбезе ООН. Это дает возможность Москве оградить себя от санкции. Но и без этого российские дипломаты проводят кампании, чтобы притупить поддержку дипломатических шагов Запада в других местах. В частности, в преддверии голосования Генассамблеи ООН, состоящей из 193 членов, в апреле за отстранение России от Совета по правам человека Москва предупредила страны, что голосование «за» или воздержание будет рассматриваться как «недружественное» с последствиями для их отношений. Тогда инициатива была успешной. Но «за» проголосовали 93 члена, 24 — «против», а 58 воздержались.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что России удалось убедить некоторые страны в том, что западные санкции виноваты в глобальном продовольственном кризисе.

«Более 17 африканских стран воздержались, опасаясь тактики запугивания их со стороны России. Поэтому мы должны это осознавать», — заявила она в июле.

«Поддержка будет ослабевать, потому что мартовские резолюции (резолюции ООН об осуждении России. — NT) представляют собой высшую отметку, и нет желания предпринимать дальнейшие действия, если только не будут пересечены красные линии», — сказал высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

Красными линиями могут быть ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

Усиливающаяся поддержка России видна и по выборам в органы ООН. Если в апреле России не удалось избраться в некоторые комитеты, то в мае около 30 государств, половина которых из Африки, не явились на голосование резолюции по Украине.

«Нас больше всего озадачивает идея о том, что подобный конфликт, по сути, поощряется продолжаться бесконечно», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный американский дипломат, сославшись на поставки западного оружия Украине и отсутствие реальных переговоров о мирном прекращении конфликта.

В ближайшем будущем может решиться вопрос, поставленный Украиной — об исключении России из ООН. Но для такого беспрецедентного шага требуется рекомендация Совета Безопасности, которая может быть заблокирована Россией, а затем голосование в Генеральной Ассамблее. Другим вариантом может быть отзыв полномочий представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи.