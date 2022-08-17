The Guardian: В ближайшие два-три месяца могут быть новые атаки вглубь оккупированных территорий Украины

Украинская сторона официально не подтверждала причастность к последним взрывам в Крыму, в Минобороны России назвали их диверсией. Но в ночь на 17 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и занятых российскими войсками территорий не приближаться к военным объектам. Вчера в интервью The Guardian советник президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет контрнаступление, направленное на создание «хаоса внутри российских сил», нанося удары по линиям снабжения и вглубь оккупированных территорий.

ВВС сообщила, что Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам РФ и всех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы. Вблизи них возможны взрывы. По его словам, цели ВСУ в Крыму — это военная инфраструктура, склады боеприпасов, стоянки техники и командные пункты.

Подоляк рассказал в интервью, что в «ближайшие два-три месяца» могут быть новые атаки, подобные вчерашним взрывам в Крыму. При этом официально Украина не взяла на себя ответственность за взрывы.

«Наша стратегия — уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в их собственных силах», — сказал журналистам Подоляк.

Он добавил, что украинское контрнаступление будет выглядеть по-другому — в отличие от российского сосредоточения ударов на одном направлении, разрушения целых городов.

«Мы не используем тактику 60-х и 70-х годов прошлого века», — добавил он.

В Институте изучения войны также еще на прошлой неделе подтверждали, что ВСУ разрушили все переправы через Днепр возле Херсона. Это значительно осложнило российскую логистику снабжения военных подразделений на этом направлении.

Подоляк также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, как законную военную цель.

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он.





Фото: Reuters