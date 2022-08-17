Осенью прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим в регионах, пишет ТАСС. Это уже сделали несколько субъектов. По данным РБК, осенью заболеваемость может вырасти.

Сейчас ввести масочный режим в общественных местах рекомендуют в тех регионах, где недельная заболеваемость составляет больше 50 случаев на 100 тысяч жителей.

Сейчас около 49% всех выявленных случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В эфире РБК заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что осенью ожидается сезонный рост заболеваемости коронавирусом. Люди вернутся из отпусков, школьники и студенты пойдут на занятия. Вместе с этим, в 2022 году раньше может начаться грипп.

Сейчас масочный режим ввели в Туве, Бурятии, Алтайском крае и Тульской области. В некоторых регионах маски рекомендуют носить пока только в учреждениях здравоохранения, писали «Ведомости».