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#Новости

В Киеве начали рассматривать дело против коменданта пыточной тюрьмы ДНР

17.08.2022

Процесс будет проходить в закрытом режиме

«Ґрати» рассказал, что 16 августа Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело о военном преступлении Дениса Куликовского по кличке «Палыч». Следствие считает его комендантом пыточной тюрьмы ДНР «Изоляция». 

Закрытый режим суда утвердили вчера на предварительном заседании: об этом ходатайствовала защита. Адвокат обвиняемого считает, что во время суда могут разглашать информацию о некоторых свидетелях и потерпевших. Защита также отметила, что дело резонансное, а в похожих процессах ему уже поступали угрозы. 

Из 22 потерпевших, отмечают журналисты, трое просили предоставить журналистам  и общественности доступ к суду. Один из них просил суд вести закрытый процесс — он не хотел рассказывать о пытках публично. Остальные доверили решение суду. 

Самого Куликовского поместили в СИЗО еще в ноябре 2021 года. Его обвиняют в создании террористической организации и незаконного вооруженного формирования, торговле людьми, жестоком обращении с пленными.



Фото: Татьяна Козак, «Ґрати»



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