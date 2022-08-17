Британия согласовывает полет самолета-разведчика: Минобороны назвало это провокацией

Минобороны России сообщило о том, что Великобритания подала заявку на согласование маршрута полета самолета-разведчика RC-135: часть полета проходит над территорией России. В министерстве считают, что это провокация.

«Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию. Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — заявили в Минобороны.

Вчера Минобороны сообщало, что британский самолет-разведчик вошел в воздушное пространство России. Его с территории страны «вытеснили».