Навальный* потребовал ввести персональные санкции против олигархов

Алексей Навальный* призвал ввести персональные санкции против олигархов. По его мнению, несмотря на призывы западных лидеров ввести подобные ограничения, ничего до сих пор не сделано и все обходят ограничения.

«Смотрите, какая ситуация. С одной стороны, на уровне Европарламента, Конгресса и Сената США, национальных парламентов есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны. А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Просто ничего не происходит. Громкие заявления лидеров есть, а решения где-то застревают», — написал оппозиционер.

В качестве примера он привел главу «Газпрома» Алексея Миллера, Романа Абрамовича, Владимира Потанина, Георгия Березкина, Зияда Манасира, Елизавету Пескову, Дмитрия Медведева, Валентину Терешкову и других.

«Мы не можем ждать раскола среди путинской элиты по вопросу войны, если несмотря на кучу болтовни кнут к ним не применяют, а пряников у них самих достаточно. Давайте честно признаем, что без давления извне чиновники работать просто не будут. Особенно когда лоббисты и юристы, нанятые путинскими ворами, издают сладостный звук открывающегося кейса», — подытожил Алексей Навальный*.

*Алексея Навального власти России внесли в список террористов и эстремистов.