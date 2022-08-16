Финляндия вдвое сократит прием заявок на шенген от россиян

Правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», — говорится в сообщении.

На настоящий момент МИД Финляндии принимает на обработку около 1000 заявок в сутки. Однако с сентября их число снизится вдвое — до 500 заявок в сутки. Кроме того, министерство определит квоты времени на подачу заявлений: 20% будет отведено туристам, 80% — людям, которые намерены получить визу по причинам, не связанных с туризмом.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия и Литва.