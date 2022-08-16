174-й день боев: главное

Владимир Путин обвинил США в затягивании конфликта в Украине. Об этом он сказал на X Московской конференции по международной безопасности. На той же конференции министр обороны Сергей Шойгу говорил, что у России нет необходимости использовать ядерное вооружение в Украине. А украинские военные операции, по его мнению, планируют США и Великобритания

ООН готова поддержать отправку любой миссии в Запорожскую АЭС, если с ней согласятся Украины и России, пишет DW*. В Энергодаре взрывы не прекращаются больше недели. Последняя атака была вчера, писал «Вот так».

Вчера вечером министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили не только ситуацию на Запорожской АЭС, но и атаку на колонию в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.

При этом замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Игорь Вишневецкий заявил, что маршрут делегации МАГАТЭ через Киев будет небезопасным. Ее не сможет обеспечить Россия: вооруженные формирования Украины «неоднородные». «Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — добавил ТАСС Вишневецкий.

ООН: в Украине погибли 5 514 мирных жителей, ранено 7 698 человек.

Среди погибших 2125 мужчин, 1451 женщина, 147 девочек и 170 мальчиков, а также 39 детей и 1582 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранения получили 1560 мужчин, 1149 женщин, 164 девочки и 231 мальчик, а также 200 детей и 4394 взрослых, пол которых пока не установили.

Большинство погибших погибли из-за артиллерии, боеприпасов с широким радиусом действия, реактивных снарядов и авиаударов. При этом реальные цифры могут быть значительно выше: у миссии ООН нет полного доступа в Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасную и Северодонецк. В этих городах есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Утром во вторник загорелся склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой в Крыму. По версии Минобороны, инцидент стал следствием диверсии на складе боеприпасов в селе Майское. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что за взрывом на военном складе в Крыму стоит элитное подразделение ВСУ. В результате происшествия пострадали как минимум два человека, повреждены гражданские объекты, а также железная дорога. Жителей Азовского и Майского эвакуировали в Кондратьево, Табачное и Победное.

Вскоре после этого в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма местные жители увидели клубы дыма над авиабазой. Перед этим, по словам очевидцев, было несколько взрывов. Военные и силовики проверяют несколько версий произошедшего. Предположительно, это могла быть атака с беспилотника. Власти пока не комментируют ситуацию.

В Херсоне выдали первые водительские права и автомобильный госномер российского образца — региональный код присвоили 184. Об этом сообщили власти области. Такой шаг назвали «одной из важных составляющих интеграции Херсонской области в Россию». Перерегистрация украинских транспортных средств началась 6 августа.

Разведка Британии сообщает, что корабли Черноморского флота России продолжают занимать оборонительную позицию, а патрулирование обычно ограничивается водами в пределах видимости крымского побережья.

Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с эффективным контролем над морем. Сказались потери крейсера «Москва», значительной части боевых самолетов морской авиации и острова Змеиный. Ограниченная в настоящее время эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию России в Украине, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что ополченцы ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Низкий моральный дух особенно опасен для российской армии из-за планов набрать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери.

Если внутри ополченцев продолжится разделение, то это еще больше снизит эффективность боевых действий России, а прокси-войска могут не полностью поддерживать масштабные планы Кремля. Аналогичные жалобы против передислокации были и от военных из ДНР, которых, напротив, направили в Луганскую область.

Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. Как отметили в ведомстве, данное решение стало ответом на вызовы, которые возникли после начала боевых действий в Украине.

В Минобрнауки страны отметили, что дети будут изучать лишь те произведения русских писателей, чьи судьбы были тесно связаны с Украиной. Речь, в частности, о Николае Гоголе, Владимире Короленко и Михаиле Булгакове. Кроме того, в учебных заведениях расширят курс зарубежной литературы.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о подрыве «украинскими диверсантами» шести опор линий электропередач, идущих от Курской АЭС. По данным ведомства, неизвестные атаковали ЛЭП 4, 9 и 12 августа, передает РИА Новости.



В ФСБ утверждают, что «диверсия» привела к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». По данному факту ведомство возбудило уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). В настоящее время спецслужба разыскивает «украинских диверсантов» и их сообщников.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».