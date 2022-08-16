В Украине из школьной программы исключили русский язык и литературу

Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. Как отметили в ведомстве, данное решение стало ответом на вызовы, которые возникли после начала боевых действий в Украине.

В Минобрнауки страны отметили, что дети будут изучать лишь те произведения русских писателей, чьи судьбы были тесно связаны с Украиной. Речь, в частности, о Николае Гоголе, Владимире Короленко и Михаиле Булгакове. Кроме того, в учебных заведениях расширят курс зарубежной литературы.

Власти страны также намерены усилить военно-патриотическое воспитание детей. Обновления получат школьные курсы «История Украины» и «Всемирная история». По данным Минобрнауки Украины, дополнения призваны «подчеркнуть сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события». В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено событиям 2014 года.







